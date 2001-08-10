Тихоокеанское
информационное агентство
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16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Огни на главной сахалинской елке зажгут 14 декабря

14 декабря зажгут огни на главное елке Сахалинской области. Праздник даст старт череде новогодних мероприятий в регионе. Мероприятие начнется в 18.00 в Южно-Сахалинске на площади перед зданием областного правительства.

Жителей и гостей Южно‐Сахалинска ждет яркая театрализованная постановка, а также встреча с новогодними персонажами – Дедом Морозом, Снегурочкой, принцессой Смешинкой, медвежонком Малинкой и другими.

Организаторы подготовили для сахалинцев приятные сюрпризы. На территории перед зданием областного правительства будут работать торговые и игровые площадки, фотозоны, где будет интересно и детям, и взрослым.Завершится новогоднее представление красочным фейерверком, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии. 

Отметим, что для безопасности гостей праздника территорию, на которой будут проходить предновогодние мероприятия,огородят по периметру.

 

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