Огни на главной сахалинской елке зажгут 14 декабря

14 декабря зажгут огни на главное елке Сахалинской области. Праздник даст старт череде новогодних мероприятий в регионе. Мероприятие начнется в 18.00 в Южно-Сахалинске на площади перед зданием областного правительства.

Жителей и гостей Южно‐Сахалинска ждет яркая театрализованная постановка, а также встреча с новогодними персонажами – Дедом Морозом, Снегурочкой, принцессой Смешинкой, медвежонком Малинкой и другими.

Организаторы подготовили для сахалинцев приятные сюрпризы. На территории перед зданием областного правительства будут работать торговые и игровые площадки, фотозоны, где будет интересно и детям, и взрослым.Завершится новогоднее представление красочным фейерверком, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Отметим, что для безопасности гостей праздника территорию, на которой будут проходить предновогодние мероприятия,огородят по периметру.