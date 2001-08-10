Тихоокеанское
информационное агентство
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Последствия циклона устраняют в Сахалинской области
09:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Газоснабжение восстанавливают в Охе

Вечером, 12 декабря, в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что произошла авария, резко поднялось давление в газовой системе. Произошла сработка аварийного клапана. Без газоснабжения в г. Оха остаются жильцы 521 жилого дома. Теплоснабжение и электроснабжение не нарушено, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу галвного управления МЧС России по Сахалинской области.

Для проверки исправности газового оборудования потребителей организованы работы. На месте ведутся восстановительные работы, в которых задействовано 15 человек и 3 единицы техники от ОАО «Сахалиноблгаз». Информацию о ходе восстановительных работ можно получить у оперативного дежурного ЕДДС «г. Оха» по телефону: 8(42437) 5-01-41.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

 

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