Газоснабжение восстанавливают в Охе

Вечером, 12 декабря, в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что произошла авария, резко поднялось давление в газовой системе. Произошла сработка аварийного клапана. Без газоснабжения в г. Оха остаются жильцы 521 жилого дома. Теплоснабжение и электроснабжение не нарушено, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу галвного управления МЧС России по Сахалинской области.

Для проверки исправности газового оборудования потребителей организованы работы. На месте ведутся восстановительные работы, в которых задействовано 15 человек и 3 единицы техники от ОАО «Сахалиноблгаз». Информацию о ходе восстановительных работ можно получить у оперативного дежурного ЕДДС «г. Оха» по телефону: 8(42437) 5-01-41.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.