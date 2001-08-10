Участок автодороги Стародубское - Поречье открыт для движения. С 09.30 13 декабря открыто движение на участке автодороги Стародубское - Поречье.

Напомним, с 11.30 12 декабря в связи с плохими погодными и дорожными условиями, а также в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, участок автодороги Стародубское - Поречье был закрыт для движения всех видов автотранспортных средств.

Остается закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участках дорог: Ильинское – Краснополье, Ильинское – Арсентьевка, Невельск – Огоньки и Невельск – Ильинское.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанных направлениях и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий, передает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Уточнить информацию о времени открытия движения на указанных участках автодорог можно у дежурного диспетчера ГКУ «Управление автомобильных дорог по Сахалинской области» по телефону: 8(4242) 55-91-56 (с 8:00 до 18:00) и 8(4242) 55-91-62 (с 18:00 до 8:00).

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.