Тихоокеанское
информационное агентство
13 Декабря 2019
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Последствия циклона устраняют в Сахалинской области
11:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Движение по нескольким дорогам открыто в Сахалинской области

 В связи с улучшением погодных условий 13 декабря 2019 года, с 09 часов 30 минут, открыто  движение по автодорогам «Южно – Сахалинск - Оха» и «Невельск – Холмск – аэропорт Шахтерск» с 5 по 41 км. (г.Невельск – г.Холмск).

 Сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

 

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