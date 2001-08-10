Движение по нескольким дорогам открыто в Сахалинской области

В связи с улучшением погодных условий 13 декабря 2019 года, с 09 часов 30 минут, открыто движение по автодорогам «Южно – Сахалинск - Оха» и «Невельск – Холмск – аэропорт Шахтерск» с 5 по 41 км. (г.Невельск – г.Холмск).

Сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.