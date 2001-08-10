Тихоокеанское
информационное агентство
13 Декабря 2019
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11:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Отличившимся сахалинским школьникам вручили первые паспорта

Отличившимся сахалинским школьникам вручили первые паспорта

В День конституции 16 сахалинским школьникам вручили паспорта. Торжественная церемония состоялась в колонном зале регионального правительства. Ее участниками стали победители и призеры различных олимпиад, конкурсов и спортивных состязаний.

С важным событием юных островитян поздравил заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Наумов. 

– Теперь вы обладаете документом, который определит всю вашу жизнь в дальнейшем. У вас появляются новые полномочия и возможности. Вы уже многого достигли в учебе и спорте, творчестве и общественной деятельности. Не останавливайтесь на этом, всегда стремитесь к новым успехам, – пожелал Сергей Наумов.

Житель поселка Ноглики Максим Соколюк рассказал, что сегодняшний день для него особенный.

– Я очень волнуюсь. Паспорт – путёвка во взрослую жизнь. С его получением приходит большая ответственность. Теперь я полноправный гражданин, – рассказал молодой человек.

Паспорта сегодня получили ребята из 11 районов области, передает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство Сахалинской области. 

 

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