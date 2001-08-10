Последствия циклона устраняют в Сахалинской области

Метель обрушилась на Сахалин и Курилы накануне. Вечером при интенсивном снегопаде скорость ветра на островах достигала 20 метров в секунду. В расчистке снежных заносов задействованы 126 единиц техники. Такую информациюозвучилисегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ее провел заместитель председателя областного правительства Владимир Сидоренко, передает ТИА «Острова» со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Сильнее всего стихия затронула юг Сахалина. Сейчас циклонослаб и смещается в район мыса Терпения.На южные Курилы непогода продолжит оказывать влияние еще сутки.

Перекрытымиостаются 4 участка автодорог: Невельск – Огоньки, Невельск – Холмск, Холмск – ЧеховТомари – Краснополье. Предварительно, проезд откроют в 14.00. В расчисткетрасс по всей территории Сахалинской области задействованы 203 человека и 126 единиц техники.

Для обеспечения безопасности, на закрытых участках задействованы посты ГИБДД, а также организованы мобильные пункты обогрева. При необходимости, всех желающих водителей и пассажиров сопровождали в пункты временного размещения. Жалоб на организацию данной работы выявлено не было.

Остается на контроле областного правительства ситуация в селе Рыбновск Охинского района. Напомним, из-за сильных метелей населенный пункт оказался в снежной блокаде. Об этом губернатору Валерию Лимаренко в одной из социальных сетей сообщила местная жительница.

Администрация Охинского района не сумела оперативно отреагировать на происшествие. Вопрос взяли на контроль областные власти.

– Мне остается непонятным, почему муниципальная власть сразу не приняла меры для проверки жизнеобеспечения села. Понять, что там происходит, можно только после появления там специальной группы, если нет связи. Вы этого не сделали. Может, там люди умирали уже. Мы должны предотвращать такие ситуации в корне. Понимаю, что дорога не на балансе муниципалитета, но в селе живут наши с вами жители. Прошу вас обращать на такие вещи более пристальное внимание, – обратился Владимир Сидоренко к мэру Охинского района Сергею Гусеву.

Региональные власти внимательно следят за развитием ситуации. Сейчас в населенном пункте работает оперативная группа. В нее входят специалист по гражданской обороне муниципального образования, представители полиции и ЦРБ – в ближайшее время они предоставят подробный отчет о состоянии дел в населенном пункте.В случае необходимости, может быть применена высокопроходимая техника местных лесопожарных станций. Кроме того, власти островного региона готовы предоставить Охинскому району материалы для ремонта моста по дороге в Рыбновск.

Во время совещания члены комиссии подняли тему газа в Охинском районе. Из-за неисправности редуктора на газорегуляторном пункте произошел скачок давления. Потребителям потребовалось срочно отключить все газовые приборы. Происшествие затронуло жителей 2243 квартир.

Специалисты уже устранили проблему. На данный момент большинство домов снова подключены к газу, на очереди – жилье, владельцы которого оставляли газовые приборы работающими. Изучением причин и последствий происшествия займется специальная комиссия.