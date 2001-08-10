Тихоокеанское
информационное агентство
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14:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Горнолыжный сезон стартует 22 декабря на "Горном воздухе"

Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" 22 декабря в 12:00 официально откроет горнолыжный сезон на Сахалине.

В день открытия каждый гость комплекса сможет бесплатно подняться по канатной дороге с нижней  до средней станции с 11:30 до 12:30. Также на средней станции в 12:00 состоится развлекательное мероприятие для взрослых и детей с  музыкально-танцевальной программой и розыгрышами подарков, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на СТК "Горный воздух". 

 

Информация по мероприятию и работе комплекса: 8 (4242) 51-11-20

 

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