Сахалинских школьников проверят на наркотики
Ежегодные профилактические осмотры, направленные на предупреждение употребления несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ, стартуют в Сахалинской области. В рамках мероприятия подростки имеют возможность получить консультацию специалиста, узнать о вреде психоактивных веществ и пройти обследование на вещества, вызывающие зависимость. Для этого необходимо письменное согласие законного представителя несовершеннолетнего, а с 15 лет - его самого. Наркологи и психологи призывают и подростков, и их родителей не бойкотировать профилактические мероприятия.
– Иногда приходится сталкиваться с родителями, которые выступают противниками профилактического осмотра, – говорит медицинский психолог сахалинского областного наркологического диспансера Алексей Ларионов. – Их можно разделить на две группы. Первая – пытается сберечь репутацию своего ребенка. Вторая – уверяет, что ребенок не нуждается в обследовании, потому что родители ему полностью доверяют.
Такой подход, по словам специалистов, бывает опасным. Нередко родители упускают момент, когда подросток начинает принимать психоактивные вещества. И замечают проблему, только когда появились последствия употребления.
– Наркологический диспансер к профилактике употребления наркотических и психотропных средств среди школьников и студентов подходит комплексно, –продолжает Ларионов. – Наши сотрудники проводят лекционные и тренинговые мероприятия, работают с волонтерами. Мы стараемся делать все возможное для формирования у детей негативного отношения к наркотикам. Главной целью тестирования является не попытка выявить детей, употребляющих наркотики, а предупредить будущее употребление наркотиков через создание мощного сдерживающего фактора. И эффективность этого профилактического инструмента зависит напрямую от включенности родителей в данное мероприятие.
Подобные профилактические осмотры будут проходить по всей территории Сахалинской области. В Южно-Сахалинске с середины декабря 2019 года до середины апреля 2020 года в мероприятиях будут задействованы 32 образовательные организации: 25 школ и 7 профессиональных учебных заведений.
– В настоящее время количество несовершеннолетних жителей Южно-Сахалинска, находящихся под наблюдением у врача-нарколога по поводу употребления наркотических веществ, снизилось до 5 человек. Но, конечно, эта цифра далека от реальности – подростков, которые принимают психоактивные вещества, гораздо больше, - уверен врач психиатр-нарколог по обслуживанию детского и подросткового населения сахалинского областного наркологического диспансера Павел Львов. – Поэтому всем родителям нужно проявлять бдительность и благоразумие. И не отказываться от ежегодного обследования врачом-наркологом. Мы исследуем биологические жидкости на 9 видов наркотических и психотропных веществ, а также никотин. Обследование бесплатно и анонимно.
Если случаи употребления наркотических и психотропных веществ будут выявлены, о данной ситуации будут знать только врач, обследуемый и в некоторых случаях его законный представитель. Подросток будет приглашен на консультацию, в ходе которой станет понятно, в какой помощи он нуждается: требуется ли ему регулярное наблюдение врача, курс профилактических мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни или можно ограничиться профилактической беседой.
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