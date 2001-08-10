Путевку на Сахалин разыграли на «Днях Дальнего Востока в Москве»

Первые 3 из 10 путевок в дальневосточные регионы были разыграны на первом дне Фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве», который проходит в 7 павильоне ЦВК «Экспоцентр». Алеся Портнова отправится на Сахалин, Анастасия Иванова исследует Амурскую область, а Артём Гостенин откроет для себя республику Бурятия. Остальные путевки будут разыграны в следующие дни фестиваля – 13 и 14 декабря, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на правительство Сахалинской области.

Путевки посетителям фестиваля достались не просто так – этому предшествовала настоящая борьба, в которой участвовали тысячи человек. Все они участвовали в «Большом дальневосточном квесте» – увлекательной интерактивной викторине, которая приурочена к фестивалю «Дни Дальнего Востока в Москве». По условиям конкурса, сперва необходимо правильно ответить на несколько вопросов на онлайн-сервисе quest.ddv.moscow, а затем выполнить задания на площадке фестиваля в Экспоцентре с 12 по 14 декабря. Принять участие в квесте могут все желающие старше 14 лет.

За каждый правильный ответ или выполненное задание участникам начисляются призовые баллы. Победители набрали свыше 800 баллов и стали лучшими за первый день фестиваля – именно это принесло им победу и подарочную путевку.

Сертификатом на путевку можно будет воспользоваться в течение следующего года, причем можно взять с собой спутника. Победителей ожидает увлекательная программа туров – в них включены все основные достопримечательности дальневосточных регионов, а также перелет и комфортное проживание.

Первыми тремя победителями «Большой дальневосточный квест» не ограничится. 13 декабря будут разыграны путевки в Приморский край, Якутию и Магаданскую область. А 14 декабря, в субботу, победителям квеста вручат сертификаты на поездки на Камчатку, Чукотку, в Хабаровский край и в Забайкалье.

К слову, после завершения фестиваля «Дни Дальнего Востока» в Москве сам квест не закончится. С 15 декабря 2019 года по 30 апреля 2020 года каждый может стать участником квеста и пройти онлайн игру-викторину из 20 вопросов. Еженедельно организаторы будут выбирать 3 победителей, набравших максимальное количество баллов, которые получат гарантированные призы. Кстати, ссылки на квест расположены в «Дальневосточном экспрессе» – брендированном поезде Московского метро, который курсирует по кольцевой ветке. Пассажиры метро активно участвуют в викторине, пользуясь мобильным интернетом в столичной подземке.

Напомним, «Дни Дальнего Востока» в Москве проходят третий год подряд. Серия мероприятий объединила запуск специального брендированного поезда «Дальневосточный экспресс» в московском метрополитене, «Дальневосточную ярмарку» на Новом Арбате, Фестиваль Дальнего Востока в Экспоцентре. Также cостоится вручение наград общественно-деловой премия «Звезда Дальнего Востока» и церемония награждения лауреатов Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева. Организаторами Дней Дальнего Востока выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы.