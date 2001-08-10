День пельменя широко отметили в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске отметили День пельменя. Мероприятие стало первым в череде предновогодних праздничных событий, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра.

Начало торжественной программы было запланировано на полдень, но уже утром на ярмарочной площадке перед Домом торговли начали собираться горожане. Они пришли продегустировать и купить пельмени, а также другие разнообразные товары от местных производителей — ведь в ярмарке приняли участие свыше 40 предприятий Сахалинской области.

Праздник «День пельменя» — это уже традиционное событие для Южно-Сахалинска, его проводят в четвертый раз. Мероприятие стало логическим завершением гастрономического марафона «Пельмень и его друзья», который прошел в областном центре — 12 предприятий предлагали горожанам отведать свои рецепты знаменитого блюда — в том числе хинкали, равиоли, манты, гедза и другие вариации на тему, проводили мастер-классы, устраивали экскурсии на производство. Первый вице-мэр Наталия Куприна со сцены поблагодарила всех, кто принял участие в этом мероприятии, а также вручила представителям этих предприятий благодарственные письма.

Отдельной наградой отметили победителя голосования на лучшего сахалинского производителя пельменей — признание горожан получило предприятие "Ханаан". Коммерческий директор компании победителя Татьяна Самсонова поблагодарила южносахалинцев за поддержку и пообещала совершенствовать производство и дальше.

Для посетителей Дня пельменя подготовили множество красочных мероприятий - на сцене развернулось театрализованное представление с новогодней тематикой, гдн выступили сахалинские творческие коллективы с разнообразными вокальными и танцевальными номерами. Для детей была организована игровая зона с веселыми развлечениями. Гости также могли могли угоститься на фудкорте.

Среди южносахалинцев провели различные конкурсы на скоростную лепку изделий из теста, сборку механической мясорубки и другие состязания. Победителям вручили по три килограмма пельменей. Был устроен и уже ставший традиционным чемпионат на скоростное поедание пельменей. И в этом конкурсе быстрее всех справился Виталий Гильманов — он уже третий год подряд становится победителем.

А финалом развлекательной программы стала массовая дегустация — всех желающих угостили горячими пельменями, которые приготовили тут же на территории.