Лабораторию творчества открыли в музее книги Чехова
Презентация нового проекта “Музейная лаборатория творчества «САД»” (сообщество активных и деятельных) прошла в музее книги Чехова «Остров Сахалин». Это волонтёрское направление, где участники погрузятся в музейные мероприятия и приобретут уникальный опыт.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе учреждения, в течение года добровольцы будут вовлечены в различные акции, конкурсы, мероприятия, проходить обучающие тренинги и разрабатывать проекты. Все свои наработки и навыки они смогут продемонстрировать на Днях самоуправления, которые будут проходить раз в квартал.
– Каждому волонтёру проекта выдадут специальную книжку «САДовца», в которой будут ставить отметки за участие мероприятиях и еженедельных лабораториях. Ежемесячно мы будем подводить итоги и лучших награждать абонементами от различных учреждений культуры и спорта. На сегодняшний день у нас есть договоренности с «Сахалинским зооботаническим парком» и «Кинодосуговым объединением». Однако список учреждений будет расширяться, – рассказала участникам куратор проекта, специалист музейно-массового отдела Ирина Но.
После презентации участников отправили в путешествие «Дорогой в музей». Их разделили на четыре группы и провели экскурсии по музейно-массовому, экспозиционно-выставочному, научно-просветительскому и фондовому отделам.
– Я уже не первый год являюсь волонтёром и решила, что мне нужно двигаться дальше, получить новый опыт. Для себя решила, что хочу участвовать в культурной жизни. В музее книги Чехова я уже помогала в мероприятиях, например, в акции «Ночь искусств». Экскурсия по отделам интересная и необычная. Все чем-то заняты, никто на месте не сидит, постоянно происходит какое-то движение, – рассказала участница Алёна Башмакова.
Детям были предоставлены анкеты и пакет документов, которые должны заполнить вместе с родителями, если они хотят принять участие в проекте «САД».
На следующую встречу 4 января могут прийти все желающие в возрасте от 12 лет. На ней участники попробуют разработать логотип сообщества «САД» и составить план работ на будущий год. Количество мест ограниченно. Узнать подробности можно по телефону 43-65-09.
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