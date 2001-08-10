Сахалинец презентовал свой проект на конкурсе стартапов в Москве

Сахалинец Евгений Соболев презентовал свой технологический проект на конкурсе «Стартап Экспедиция» 14 декабря в Москве. Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока». Всего было 13 технологических проектов из одиннадцати регионов ДФО, передает региональное правительство.

По итогам финальной питч-сессии перед экспертами и членами жюри победителями конкурса стали:

1 место: Проект «Айгер» – Владивосток. Главный приз – путевка на участие в акселерационной программе «Б8» Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутии) с возможностью получения финансирования на сумму до 2 миллионов рублей, участие в StartupVillage 2020; сертификат АНО «еНано» на прохождение любого обучающего курса для инновационных проектов на сайте EDUNANO.RU.

2 место: Проект HilegAgile – Хабаровск. Приз: сертификат АНО «еНано» на прохождение любого обучающего курса для инновационных проектов, участие в «Менторском клубе» Дальневосточного фонда высоких технологий.

3 место: Проект «Мобильный телефон в системах управление доступом» – Якутск. Приз: сертификат АНО «еНано» на прохождение любого обучающего курса для инновационных проектов, участие в «Менторском клубе» Дальневосточного фонда высоких технологий.

Доступ к курсу «Управление инновационным проектом» от «еНано» получили другие 10 участников «Стартап Экспедиции». Среди них сахалинец Евгений Соболев с проектом «Разработка системы интеллектуального видеонаблюдения для геомаркетинга». В рамках него предполагается создание программного аппаратного комплекса для определения плотности и направления человеческого и автомобильного потока на улицах городов.

«Стартап Экспедиция» – это крупнейшая на Дальнем Востоке инициатива по поддержке технологического предпринимательства. Проект стартовал в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме и на сегодняшний момент охватил все 11 регионов Дальнего Востока. Региональные этапы посетили более 700 зрителей, было подано 195 заявок на конкурс, 91 проект был рассмотрен. Финал в Москве собрал 70 участников, включая экспертов и гостей мероприятия.

Финал мероприятия совместил экспресс-акселерацию и питчи проектов. Своим опытом с проектами поделились эксперты Дальневосточного фонда высоких технологий, ФРИИ, Сколково, Tess Technologies, Акселератора «Б8», Vento, Visitech, Ростелекома, ИТ-парка «Якутск» и другие.

– В ходе «Стартап Эксредиции» мы отсмотрели более 100 проектов из каждого региона ДФО и подтвердили нашу гипотезу о достаточном количестве инвестиционно привлекательных проектов ранних стадий. Фонд продолжит взаимодействие с финалистами уже по инвестиционному направлению и в рамках новой программы «Менторский клуб»,- прокомментировал генеральный директор ДФВТ Руслан Саркисов.