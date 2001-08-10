Южносахалинцев приглашают в «Зимнюю сказку»

Выставку «Зимняя сказка» подготовили в областной библиотеке для жителей и гостей Южно-Сахалинска. Об этом сообщает пресс-служба СахОУНБ.

- Тема выставки – волшебство и фантазия, овевающие Новый год и Рождество, и связанное с этими праздниками ожидание чуда. В стеклянных витринах для взрослых и детей оживают зимние пейзажи и сюжеты из сказок. В окружении хоровода снежинок и сверкающего заснеженного леса, выставка напомнит о детстве, зимних забавах, играх, подарках и, конечно, о светлой радости приближающегося Рождества Христова. В преддверии зимних праздников вы сможете погрузиться в завораживающую атмосферу ледяного царства зимы и сделать фотоснимки на память, - отметили в учреждении.

Выставка будет работать с 16 декабря по 8 января. Вход свободный.