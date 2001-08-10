Островные победители грантов Росмолодежи начали воплощать свои проекты в жизнь

В этом году победителями грантового конкурса федерального агентства по делам молодежи Росмолодёжь стали пятеро сахалинцев. Это Эрнест Суютбеков, Валерия Зинина, Роза Монахова, Ульяна Приходько и Ирина Коновалова. Все они выиграли сертификаты от двухсот пятидесяти до трех миллионов рублей для реализации своих проектов.

Как расскахали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи, сегодня участники конкурса получили средства. Некоторые из них уже начали реализацию проектов. Например, Валерия Зинина и Вячеслав Самаркин, которые планируют снять короткометражный документальный фильм о молодых сахалинцах.

- Основная часть съёмок у нас пройдет после нового года, однако уже сейчас мы начали пробовать снимать первые сюжеты. У нас документальный фильм, поэтому нет никаких актеров и сценария. Мы покажем жизнь ребят, такой какая она есть на самом деле, - рассказала Валерия Зинина.

Сахалинцы получили поддержку от агентства Росмолодежь в размере 300 тысяч рублей. Эти средства они направили на покупку оборудования для съемки фильма.

- Мы приобрели камеру, объективы, стабилизатор и другое оборудование, чтобы снять максимально качественно. Чтобы нам самим было не стыдно и тем людям, о которых мы снимаем фильм, - отметил Вячеслав Самаркин.

Премьера фильма сахалинцев состоится летом. Другие участники грантового конкурса начнут работу над своими проектами уже совсем скоро. Напомним, в числе инициатив сахалинцев – постройка сквера, организация международного танцевального фестиваля, а также школа добровольцев.

Все желающие могут представить свои проекты и выиграть грант. Чтобы стать участником всероссийского конкурса молодёжных проектов необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь России». Заявки принимают от граждан РФ в возрасте от 14 до 30 лет.