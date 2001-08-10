Маме двух детей из Поронайска дали квартиру после обращения в приемную "ЕР"
Жилищный вопрос молодой мамы из Поронайска решился благодаря обращению в Региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Нынешней осенью женщина обратилась к адвокату Игорю Фурсину, который регулярно проводит бесплатные консультации в приемной, а чуть позже к рассмотрению проблемы подключился его депутат Сахалинской областной Думы Игорь Янчук. С его помощью вопрос, тянувшийся почти 10 лет, удалось решить буквально за пару месяцев, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии.
В 2010 году семью жительницы Поронайска – девушку, ее сестру и их мать - выселили из квартиры за большие долги по оплате услуг ЖКХ. Девушки тогда были несовершеннолетними, и суд потребовал от администрации муниципалитета предоставить гарантийное письмо об обеспечении семьи другим жильем. Планировалось, что новоселье отметят в доме на острове Южном, но свои обязательства по гарантийному письму администрация так и не исполнила, семью не переселила. А позже этот дом и вовсе развалился и стал непригоден для проживания.
Мать, ведущая асоциальный образ жизни, не стала добиваться справедливости. Старшая дочь уже уехала учиться в другой город, младшая (которая и обратилась позже в приемную) до 2012 года жила в школе-интернате, а после - то у матери, то у бабушки, то у подруг. По словам женщины, о постоянном жилье она задумалась во время беременности первым ребенком. Сахалинка обивала пороги разных инстанций, вплоть до прокуратуры, однако там предлагали только временное решение проблемы – полгода семья прожила в одной квартире, полгода – в другой. Ссылались на то, что женщина не стоит в очереди на получение жилья, не является малоимущей, не относится к еще какой-либо категории граждан, которым по закону положен свой уголок от государства.
В Региональную приемную женщина, уже ставшая мамой двух детей, обратилась осенью этого года без особой надежды на успех. О своей проблеме она рассказала адвокату Игорю Фурсину, а тот, в свою очередь, поделился с Игорем Янчуком. Депутат начал выяснять подробности дела. Тут-то и вскрылась история с гарантийным письмом почти десятилетней давности, по которому семью обязаны обеспечить жильем.
Уже в конце ноября состоялось заседание комиссии по жилищным вопросам при администрации Поронайского городского округ, где справедливость наконец была восстановлена. Сестрам предоставили двухкомнатную квартиру по договору социального найма на одной из центральных улиц Поронайска. На днях здесь закончат капитальный ремонт, после чего будут оформлены все документы. У сестер уже есть свои семьи и дети, и теперь наличие постоянной регистрации в Сахалинской области позволит им уже по отдельности заняться улучшением жилищных условий. Например, стать участниками соответствующих государственных программ с частичной компенсацией стоимости жилья.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:30 10 Декабря Жители Сахалинской области могут взять ипотеку под 2%
- 16:00 10 Декабря Южносахалинца обокрала проститутка из Казахстана
13:30 12 Декабря Сахалинские дошкольники приняли участие в фестивале ГТО
- 14:00 12 Декабря Движение автомобилей ограничат из-за открытия елки в Южно-Сахалинске
- 15:15 18 Ноября К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
- 11:30 22 Ноября Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
- 11:50 3 Декабря Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
- 11:00 5 Декабря Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
Выбор редакции
- 15:40 Вчера Островные победители грантов Росмолодежи начали воплощать свои проекты в жизнь
- 11:11 13 Декабря В День Конституции юные граждане России - южнокурильчане получили паспорта
- 17:18 12 Декабря Снежный циклон бушует на территории Поронайского района
- 16:00 10 Декабря Южносахалинца обокрала проститутка из Казахстана
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?