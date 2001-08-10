Жилищный вопрос молодой мамы из Поронайска решился благодаря обращению в Региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Нынешней осенью женщина обратилась к адвокату Игорю Фурсину, который регулярно проводит бесплатные консультации в приемной, а чуть позже к рассмотрению проблемы подключился его депутат Сахалинской областной Думы Игорь Янчук. С его помощью вопрос, тянувшийся почти 10 лет, удалось решить буквально за пару месяцев, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии.

В 2010 году семью жительницы Поронайска – девушку, ее сестру и их мать - выселили из квартиры за большие долги по оплате услуг ЖКХ. Девушки тогда были несовершеннолетними, и суд потребовал от администрации муниципалитета предоставить гарантийное письмо об обеспечении семьи другим жильем. Планировалось, что новоселье отметят в доме на острове Южном, но свои обязательства по гарантийному письму администрация так и не исполнила, семью не переселила. А позже этот дом и вовсе развалился и стал непригоден для проживания.

Мать, ведущая асоциальный образ жизни, не стала добиваться справедливости. Старшая дочь уже уехала учиться в другой город, младшая (которая и обратилась позже в приемную) до 2012 года жила в школе-интернате, а после - то у матери, то у бабушки, то у подруг. По словам женщины, о постоянном жилье она задумалась во время беременности первым ребенком. Сахалинка обивала пороги разных инстанций, вплоть до прокуратуры, однако там предлагали только временное решение проблемы – полгода семья прожила в одной квартире, полгода – в другой. Ссылались на то, что женщина не стоит в очереди на получение жилья, не является малоимущей, не относится к еще какой-либо категории граждан, которым по закону положен свой уголок от государства.

В Региональную приемную женщина, уже ставшая мамой двух детей, обратилась осенью этого года без особой надежды на успех. О своей проблеме она рассказала адвокату Игорю Фурсину, а тот, в свою очередь, поделился с Игорем Янчуком. Депутат начал выяснять подробности дела. Тут-то и вскрылась история с гарантийным письмом почти десятилетней давности, по которому семью обязаны обеспечить жильем.

Уже в конце ноября состоялось заседание комиссии по жилищным вопросам при администрации Поронайского городского округ, где справедливость наконец была восстановлена. Сестрам предоставили двухкомнатную квартиру по договору социального найма на одной из центральных улиц Поронайска. На днях здесь закончат капитальный ремонт, после чего будут оформлены все документы. У сестер уже есть свои семьи и дети, и теперь наличие постоянной регистрации в Сахалинской области позволит им уже по отдельности заняться улучшением жилищных условий. Например, стать участниками соответствующих государственных программ с частичной компенсацией стоимости жилья.