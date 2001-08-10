Поронайский народный хор отметил полувековой юбилей
Накануне, 15 декабря, в концертном зале «Центральный» состоялся большой концерт Поронайского русского народного хора. Яркая программа была посвящена 50-летию легендарного коллектива. Артистов, которых знают и любят многие поронайцы, пришли поздравить почетные гости и ценители творчества.
Как рассказали ТИА "Острова" в районной администрации, на протяжении всего мероприятия звучали любимые песни, теплые слова поздравлений. Первым с юбилейной датой коллектив поздравил и вручил награды вице-мэр Александр Ищенко. Из рук вице-мэра коллектив русского народного хора принял почетную грамоту, а руководитель Владимир Прокофьев за личный в клад в развитие самодеятельности, сохранение национальных и культурных традиций - благодарность Администрации Поронайского городского округа. Также вице-мэр передал юбилярам подарочный сертификат на приобретение русских народных инструментов.
Поздравительную эстафету приняла депутат Сахалинской областной думы Виктория Кривошеева, которая преподнесла юбилярам большой торт. Специальными медалями в честь юбилейной даты председатель Поронайской общественной организации пенсионеров Людмила Чернова наградила старейших вокалистов.
Программа концерта включала в себя около двух десятков номеров, музыкальных, традиционных и в современной обработке. В этот день вспомнили имена всех руководителей, сторожил и ветеранов, без кого невозможно было бы представить знаменитый хор сегодня.
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