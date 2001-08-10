Островитяне могут выбрать название для скоростных рельсовых автобусов
Жители Сахалинской области могут выбрать наименование для нового вида транспорта, который начал курсировать на островах в этом году. Голосование проводится на официальных страницах правительства Сахалинской области в социальных сетях. Название, ставшее победителем, получат не только сахалинские, но и все поезда РА-3 в стране, передает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство.
Всего пользователи социальных сетей предложили около 100 вариантов. Наиболее популярные: «Орлан», «Сивуч», «Снегирь», «Косатка», «Восход», «Три брата», «Медуза», «Мотриса», «Дельфин» и «Чайка». Они и вошли в финальный топ-10.
Голосование стартовало сегодня и продлится до 22 декабря включительно. Идея дать название рельсобусам была озвучена во время прямого эфира специального выпуска телепрограммы «Острова. Главное». ОАО «РЖД» эту идею поддержало. Окончательное решение о присвоении названия будет принято комитетом по управлению портфелем брендов холдинга.
Напомним, в этом году Сахалин получил три рельсовых автобуса самой современной модификации – РА-3. Островной регион стал первым в России, где начали использовать эту модель скоростных поездов. Еще три рельсовых автобуса приобретут для острова в следующем году.
Проголосовать за понравившееся название можно, перейдя по ссылкам:
https://vk.com/sakhalingovernment?w=wall-160357121_2153
https://ok.ru/sakhalingoverment/topic/150787868951546
https://www.instagram.com/p/B6Hzr5_nUE6/
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