Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2019
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09:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Островитяне могут выбрать название для скоростных рельсовых автобусов

Островитяне могут выбрать название для скоростных рельсовых автобусов

Жители Сахалинской области могут выбрать наименование для нового вида транспорта, который начал курсировать на островах в этом году. Голосование проводится на официальных страницах правительства Сахалинской области в социальных сетях. Название, ставшее победителем, получат не только сахалинские, но и все поезда РА-3 в стране, передает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство.

Всего пользователи социальных сетей предложили около 100 вариантов. Наиболее популярные: «Орлан», «Сивуч», «Снегирь», «Косатка», «Восход», «Три брата», «Медуза», «Мотриса», «Дельфин» и «Чайка». Они и вошли в финальный топ-10.

Голосование стартовало сегодня и продлится до 22 декабря включительно. Идея дать название рельсобусам была озвучена во время прямого эфира специального выпуска телепрограммы «Острова. Главное». ОАО «РЖД» эту идею поддержало. Окончательное решение о присвоении названия будет принято комитетом по управлению портфелем брендов холдинга.

Напомним, в этом году Сахалин получил три рельсовых автобуса самой современной модификации – РА-3. Островной регион стал первым в России, где начали использовать эту модель скоростных поездов. Еще три рельсовых автобуса приобретут для острова в следующем году.

Проголосовать за понравившееся название можно, перейдя по ссылкам:

https://vk.com/sakhalingovernment?w=wall-160357121_2153

https://ok.ru/sakhalingoverment/topic/150787868951546

https://www.instagram.com/p/B6Hzr5_nUE6/

https://t.me/limarenko_official/1974

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