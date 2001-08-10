Лабораторию цифровых проектов открыли в СахГУ
Лаборатория цифровых проектов открыта в Сахалинском государственном университете. Она станет центром сбора проектных студенческих команд для решения задач в сфере цифрового развития Сахалинской области. Новый формат стал возможен, благодаря сотрудничеству правительства Сахалинской области, университета, и телекоммуникационной компании ПАО «Ростелеком».
Как рассказали в региональном правительстве, лаборатория оснащена интерактивным оборудованием для презентаций, видеосвязи, групповой работы над проектами. Планируется, что здесь будут проводиться лекции и вебинары, видеоконференции с другими университетами, студенты смогут работать над своими проектами, обмениваться идеями, находить кураторов и наставников, в перспективе это место станет площадкой для проведения хакатона.
– Современное обучение должно быть основано на практической деятельности, дискуссиях и проектной работе. В 2019 году мы запустили серию цифровых проектов в ключевых отраслях, по качеству которых Сахалинская область не уступает другим регионам РФ, а в ряде случаев нас ставят в пример на федеральном уровне. Обучение - это только один из элементов работы лаборатории. Ее главная цель - поддерживать инновационное развитие региона, вовлекать студентов в решение задач, стоящих перед областью, – отметил заместитель председателя правительства, курирующий развитие информационных технологий Вячеслав Аленьков.
Партнером в создании лаборатории цифровых проектов выступил «Ростелеком».
– Мы видим, что в регионе с каждым годом все больше растет потребность в площадках, где применяются информационные и цифровые технологии. Молодежь стремится решать сложные задачи, внедрять в жизнь высокотехнологичные инструменты. Такие лаборатории очень важны, так как именно их выпускники в дальнейшем станут ценными кадрами для телекоммуникационной отрасли, в том числе и нашими сотрудниками, — рассказал Андрей Сун, директор Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком».
После официального открытия для студентов провели презентацию проектов Сахалинского областного центра информатизации. Многие студенты еще ищут себя, но некоторые уже определились с направлениями, например, одна из студенток занимается разработкой робота - сортировщика мусора, в основе которого обучаемая нейронная сеть. Организаторы площадки ждут от студентов инициативы, и готовы оказать им необходимую поддержку.
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