Сахалинских волонтёров научили оказывать первую помощь

Занятия по оказанию первой помощи пострадавшим на горнолыжных склонах стартовали накануне в Южно-Сахалинске. Слушателями первой лекции стали волонтёры, которые будут задействованы на склонах горы Большевик во время проведения Этапа Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту.

Как сообщили в областном минспорта, курсы по оказанию первой помощи займут два дня. Второе занятие пройдёт 17 декабря. Обе лекции посетят около ста волонтёров.

- Уметь оказать первую помощь – очень важно, горнолыжные склоны – место повышенной опасности. И пострадать могут не только спортсмены, но и простые люди. Обычно приходится иметь дело с тремя видами травм. Самые частые – это растяжения и ушибы конечностей. На втором месте переломы лучезапястных суставов при падении, на третьем – вывихи и переломы плеч и ключиц, - рассказал специалист службы эксплуатации горнолыжных трасс Евгений Пасенков.

На первом занятии волонтёрам рассказали о видах травм, а также на практике показали приёмы сердечно-лёгочной реанимации, искусственной вентиляции лёгких, мобилизации травмированных конечностей и эвакуации пострадавших.

После курсов по оказанию первой помощи пройдут и другие занятия, которые помогут подготовить волонтёров к Этапу Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту. Напомним, международные соревнования пройдут с 9 по 21 февраля 2020 года. В них примут участие около 80 спортсменов с ограниченными возможностями из 20 стран мира. Международные старты станут крупнейшими в истории островного горнолыжного спорта.