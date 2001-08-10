Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2019
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15:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сотрудники администрации и прокуроры встретятся с жителями Лугового

Завтра, 18 декабря, в планировочном районе Луговое Южно-Сахалинска состоится выездная встреча с населением с участием представителей прокуратуры и профильных структур администрации областного центра.

Как рассказали в мэрии города, тематическое мероприятие будет посвящено вопросам ЖКХ. Проведет встречу с гражданами первый вице-мэр Наталия Куприна. Вместе с ней участие в диалоге примут также руководители предприятий коммунального хозяйства.

Начало в 14.30. Всех желающих ждут в отделе по управлению территорией Луговое (ул. Гайдука, 1). О других тематических встречах будет сообщено дополнительно.

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