Сотрудники администрации и прокуроры встретятся с жителями Лугового

Завтра, 18 декабря, в планировочном районе Луговое Южно-Сахалинска состоится выездная встреча с населением с участием представителей прокуратуры и профильных структур администрации областного центра.

Как рассказали в мэрии города, тематическое мероприятие будет посвящено вопросам ЖКХ. Проведет встречу с гражданами первый вице-мэр Наталия Куприна. Вместе с ней участие в диалоге примут также руководители предприятий коммунального хозяйства.

Начало в 14.30. Всех желающих ждут в отделе по управлению территорией Луговое (ул. Гайдука, 1). О других тематических встречах будет сообщено дополнительно.