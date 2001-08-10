В Сахалинской области будут выявлять онкологию новыми методами

В Сахалинской области будут внедрены новые методы по выявлению рака. В 2020 году в регионе будет запущен ряд скрининговых программ, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний. Об этом стало известно в ходе конференции «Эндоскопия в диагностике рака желудка».

Как ТИА "Острова" рассказали в региональном минздраве, наработками в области диагностики онкозаболеваний желудка с островными специалистами поделились профессор, заслуженный врач Российской Федерации, главный профпатолог МЧС России, член президиума Российской Ассоциации гастроэнтерологов Олег Саблин и заведующий отделением эндоскопии ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Владимир Мальков.

Медики рассказали об особенностях диагностики пищеварительного тракта методом эндоскопии и путем проведения гастропанели (комплекса тестов крови, направленных на оценку анатомии и функций слизистой желудка). Участие в мероприятии приняли руководители лечебно-профилактических учреждений области, а также специалисты различных медицинских профилей.

- Сахалинская область является антилидером среди дальневосточных регионов по показателям смертности от онкологии, - отметил во вступительном слове министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук. – К сожалению, выявляемость на ранних стадиях в островном регионе пока остается на довольно низком уровне. Это заставляет активизировать диагностическую службу. Чем раньше мы начнем выявлять заболевания, тем эффективнее сможем их лечить.

К борьбе со злокачественными образованиями в регионе подходят комплексно: совершенствуют материально-техническую базу, привлекают высококвалифицированные кадры. Для развития онкопомощи в регионе приглашают специалистов ведущих онкологических центров страны. С их помощью разработаны и внедрены новые методы диагностики и лечения злокачественных образований. В августе 2019 года в регионе стартовала кампания по выявлению рака легких методом низкодозовой компьютерной томографии. Проект признан одной из лучших социальных практик в Российской Федерации. За четыре месяца было осмотрено 3242 человека, у 105 из них выявлены подозрения на злокачественные новообразования. На очереди внедрение скрининговых программ по выявлению на ранних стадиях онкозаболеваний желудка и ободочной кишки.

- Во всем мире, в том числе и в России, наблюдается рост онкологических заболеваний желудка и ободочной кишки, поэтому начать скрининг именно сейчас очень актуально, - уверен главный онколог Сахалинской области, и.о. главного врача сахалинского областного онкологического диспансера Сергей Старцев. - Ранний выявленный рак - это благоприятный прогноз для лечения и дальнейшей жизни. Тем более, что наличие или отсутствие заболевания выявить очень просто – для этого достаточно сдать кровь из вены и в случае подозрений на онкологию пройти фиброгастроскопию желудка.

В 2020 году в Сахалинской области планируется введение шести видов скрининга злокачественных новообразований – помимо рака желудка и ободочной кишки, в регионе планируют начать раннюю диагностику онкологических заболеваний молочной железы, шейки матки, толстого кишечника и предстательной железы.