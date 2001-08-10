Каждый сахалинец может посадить свой собственный лес

Проект «ПосадиЛес» приглашает жителей Сахалина присоединиться к предновогодней акции «Раз, два, три! Елочка, расти!». Об этом ТИА "Острова" сообщили организаторы.

Чтобы стать участником акции, нужно на сайте выбрать любое количество деревьев, внести пожертвование на их посадку и формить сертификат о вкладе в восстановление леса. Такой сертификат может стать душевным и полезным подарком родным и друзьям к Новому году. Все деревья будут высажены следующей весной силами активистов движения ЭКА на пострадавших лесных территориях в российских регионах. После посадки сервис вышлет обладателю сертификата фото и GPS-координаты саженцев.

Кроме того, в рамках акции пройдет конкурс «Моя альтернативная елка», самые креативные участники будут отмечены призами от партнера конкурса. Подробности участия - в социальных сетях проекта «ПосадиЛес».

За четыре года существования проекта «ПосадиЛес» высажено более 700 тысяч деревьев на пострадавших лесных территориях в 22 регионах России.