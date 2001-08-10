«Точки роста» открывают в сахалинских сельских школах
В сельских школах Сахалинской области открывают современные центры образования «Точка роста». С их помощью юные островитяне смогут обучаться робототехнике, программированию, авиамоделированию и промышленному дизайну. Бесплатные занятия будут посещать ученики 1-11 классов. Всего до конца года на Сахалине и Курилах откроют 15 «Точек роста».
Как рассказали в региональном правительстве, первый современный центр образования отрылся на базе школы села Соловьевка Корсаковского района. Здесь обустроили 2 кабинета. В первом будут проходить уроки по «Информатике», «Технологии» и «ОБЖ». Во втором – юные островитяне смогут создавать и защищать собственные проекты из сферы IT.
Для «Точки роста» приобрели специальное оборудование – интерактивные комплексы, 3Д-принтеры, квадрокоптеры, тренажеры-манекены, конструкторы по робототехнике и цифровое оборудование для фотостудий. Техника поможет совершенствовать творческое, стратегическое и пространственное мышление учеников. Так, на уроках «ОБЖ» дети будут изучать информационную безопасность, а на «Технологии» – погружаться в виртуальную и дополненную реальность.
После уроков в образовательном центре можно посетить кружки и секции. Во время дополнительных занятий ребята смогут собирать роботов, создавать 3D-модели и заниматься промышленным дизайном. Также они получат возможность более качественно готовиться к участию в региональных и федеральных конкурсах, олимпиадах, форумах и слетах.
– Проект «Точка роста» имеет большое значение для профориентации ребят. Это отличная возможность не только приобрести новые знания, но и понять, к чему лежит душа, – отметила директор школы Елена Василенко.
До конца года современные кабинеты откроют в школах сел Онор, Леонидово, Буюклы, Воскресеновка, Мгачи, Таранай, Быков, Стародубское, Советское, Горнозаводск, Яблочное, Бошняково и Малокурильское. В 2020 году к проекту присоединятся еще 33 образовательных учреждения.
– В ближайшие годы такие центры планируем открыть на базе каждой сельской школы региона. На эти цели из областного бюджета уже выделено 80 миллионов рублей. Причем в следующем году мы получим федеральную субсидию в размере 21 миллиона рублей, – подчеркнула министр образования Наталья Мурашова.
Чтобы преподавать в образовательных центрах, более 50 сельских педагогов прошли курсы повышения квалификации. Обучение проходило в том числе на базе детского технопарка «Кванториум».
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