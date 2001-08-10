Топливо на Кунашир доставят двумя партиями в конце декабря

Топливо на Кунашир доставят двумя партиями 23 и 25 декабря. Бензин на курильский остров завезут два судна из Приморского края. Таких договоренностей ранее достигли компании-поставщики. Продажи бензина на курильском острове возобновятся уже на следующей неделе, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

– Мы внимательно следим за сложившейся ситуацией. Поставлена задача – в максимально короткие сроки нормализовать снабжение бензином жителей Кунашира. Что касается дизельного топлива, то оно на острове есть в свободной продаже, – сообщил заместитель председателя регионального правительства Владимир Сидоренко.

Он добавил, что экстренные службы – пожарные, полиция, медицинские и социальные учреждения обеспечены топливом в необходимых объемах. У многих местных жителей сегодня также имеются свои запасы бензина.

Напомним, проблемы с доставкой топлива на Кунашир возникли из-за штормовых погодных условий. Определенную роль в этом также сыграло то, что компании-поставщики не смогли вовремя найди подходящие суда для перевозки нефтепродуктов и закупить их в нужных объемах.