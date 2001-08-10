Островных медрегистраторов учат разрешать конфликты с пациентами
Обучение для медицинских регистраторов и администраторов, чья работа связана с большим потоком людей и стрессовыми ситуациями в профессиональной деятельности, проводят на Сахалине. К участию в тренингах привлечены сотрудники со всего региона, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональный минздрав.
Обучение по программе «Эффективный медицинский регистратор» стартовало в Сахалинской области. Курс повышения квалификации прослушают специалисты учреждений здравоохранения со всего региона. В тренингах, организованных на базе сахалинского базового медицинского колледжа, примут участие 75 человек.
Марина Пожарская работает медрегистратором в областном онкологическом диспансере уже шестой год. Несмотря на профессиональный опыт, во время занятий почерпнула для себя много полезного.
- Я окончила курсы медрегистраторов в Иркутске, - говорит она. – Но уверена, что такие занятия для медицинского персонала нужно проводить регулярно. В игровой форме мы отрабатывали различные истории, которые возникают в реальной практике. Все конфликтные ситуации можно погасить или вовсе избежать, если владеть определенными методиками, уметь общаться с пациентом.
Тренинг для сотрудников лечебных учреждений проводится одной из российских компаний, работающих в сфере повышения квалификации медицинских работников.
- Безусловно, все участники тренинга – профессионалы в своей области деятельности, - говорит преподаватель курса Алексей Фокин. - Но то обучение, которое они проходят сейчас, направлено на развитие универсальных компетенций, которые позволят сделать рабочий процесс более эффективным. Двухдневное обучение состоит из трех блоков. В первом участники тренинга составляют образ идеального медрегистратора и намечают индивидуальный план действий, как ему соответствовать. Второй блок посвящен эффективной коммуникации. Третий – управлению конфликтами.
По окончании обучения все участники тренинга получат именные свидетельства. Будут выписаны сертификаты и на лечебные учреждения, чьи сотрудники прошли курс повышения квалификации.
- В этом документе будет отражено, что сотрудники данной медицинской организации прошли обучение по программе «Эффективный медицинский регистратор», - добавляет Алексей Фокин. – Его можно, например, разместить около регистратуры. На мой взгляд, такая информация важна для пациентов - они будут видеть, что качеству обслуживания в этом лечебном учреждении уделяют огромное внимание.
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