Сахалинцы перейдут на электронные трудовые книжки в следующем году

С 2020 года в России начнется переход на электронные трудовые книжки. Новый формат обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета, сообщили в региональном отделении ПФР.

В Сахалинской области насчитывается почти 227 тысяч сотрудников, осуществляющих свою деятельность у 12 508 работодателей. В следующем году всем работающим островитянам необходимо будет подать письменное заявление работодателю о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. Для всех островитян переход к электронной трудовой книжке добровольный и будет осуществляться только с их согласия.

При желании гражданина сохранить прежнюю — бумажную трудовую книжку. Право на дальнейшее ведение работодателем бумажной трудовой книжки сохраняется и при последующем трудоустройстве к другим работодателям. Те сахалинцы, кто подадут заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде, получат ее бумажный вариант на руки.

Единственным исключением станут сахалинцы, которые впервые устроятся на работу с 2021 года. У таких работников все сведения о периодах трудового стажа будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.