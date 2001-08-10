Сахалинские участники «Абилимпикса» тренируются в Анапе

Тренировочные сборы российской команды перед международным чемпионатом профмастерства среди людей с инвалидностью, на которые приглашены двое представителей Сахалинской области, проходят с 16 по 20 декабря на базе всероссийского детского центра «Смена» (Анапа). Участниками сборов стали 166 человек из 39 областей и регионов России, входящие в национальную сборную международного чемпионата «Абилимпикс».

Как рассказали в региональном министерстве образования, в сборах участвуют студенты Сахалинского техникума сервиса – Александр Овчинников и Виталий Гороховацкий. Оба парня принесли области золотые медали на финале чемпионата по компетенции «Брошюровка и переплётное дело» в 2018 и 2019 годах.

Сборы являются подготовительным этапом для проведения в мае 2021 года в Москве X Международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В рамках образовательной программы у ребят проходят занятия по надпрофессиональным навыкам, а также организованы вечерние творческие и культурно-досуговые программы.

Торжественная церемония закрытия тренировочных сборов «Абилимпикс» пройдет завтра, 19 декабря.