Почти 30% соискателей Сахалина готовы к переезду
Сегодня, 18 декабря, во всем мире отмечается день мигранта. Аналитики HeadHunter решили узнать, кто готов жить и работать в Сахалинской области, и куда готовы переехать жители региона.
Как сообщили в hh.ru, сегодня среди соискателей Сахалина и Курил, более 9 000 тех, кто пока не живет, но готов переехать в регион. Больше всего среди них производственников (21%), специалистов в сфере «Добыча сырья» (17%) и «Строительство, недвижимость» (11%). При этом, чаще всего кандидаты указывают в резюме зарплату от 50 000 до 95 000 рублей, их набралось 32%. На второй строчке по популярности (30%) вознаграждения до 50 000 руб. Правда, 3% указали в резюме зарплату от 234 000 рублей.
Из каких регионов соискатели готовы ехать переезжать в Сахалинскую область? Конечно, многие такие кандидаты из ближайших регионов: Хабаровска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, но есть и соискатели из других регионов, например, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара.
При этом, из Сахалинской области готовы уехать в другие регионы 27% соискателей. Чаще всего, эту отметку в резюме ставили представители сфер «Добыча сырья», «Производство», «Начало карьеры, студенты», «Транспорт, логистика» и «Строительство, недвижимость». Самые популярные регионы, куда готовы ехать сахалинцы – Москва, Санкт-Петербург и Владивосток.
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