Бороться с гололедом начали в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске развернута работа по обработке улично-дорожной сети противогололедными материалами. Основные силы подрядных организаций сейчас направлены на тротуары и пешеходные дорожки, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Накануне, из-за резких перепадов плюсовых и минусовых температур в областном центре на улицах образовалась корка льда. Поэтому обработка улиц в целях борьбы с гололедом в Южно-Сахалинске началась еще ночью. По дорогам прошли комбинированные спецавтомобили, оснащенные пескоразбрасывателями — их в областном центре более 40 единиц. Благодаря предпринятым мерам, дорожное полотно в городе находится в нормальном состоянии, льда на дорогах практически нет.
На тротуары и пешеходные территории технику направить невозможно, поэтому обработкой их, скалыванием льда занимаются преимущественно в ручном режиме. Ночью работали свыше 60-ти человек, во время обработки тротуаров было использовано 11 тонн технической соли (галита) и 18 тонн песка. Сейчас эта работа продолжается, причем основные силы направлены именно на приведение в порядок пешеходной части, на улицах работает около ста человек. Планируется использовать в два раза больше соли, песка и каменной крошки, чем ночью. На данный момент работы идут на улицах Ленина, Хабаровской, Чехова, Сахалинской, Комсомольской и проспекте Мира, уже обработаны Компроспект и Пограничная.
Особое внимание уделяется местам, где расположены социальные объекты, больницы и поликлиники а также школы и детские сады. Все образовательные учреждения Южно-Сахалинска также своими силами провели работы по сколу наледи и обработке своих территорий противогололедными материалами.
Всю информацию о некачественной расчистке и опасным скользким местам в Южно-Сахалинске горожане могут сообщать в диспетчерскую департамента городского хозяйства по номеру: 300-475.
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