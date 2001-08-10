Два сахалинских района окажутся под воздействием циклона

Завтра, 19 декабря на территории Охинского района прогнозируется снег, усиление ветра до 18-23 м/с, метель. Кроме этого, на территории Северо-Курильского района прогнозируется снег, усиление ветра до 19-24 м/с, с утра метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

- В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на нашем контроле, - отметили в региональном управлении МЧС.