Учителя сахалинских сельских школ будут ездить из города на работу бесплатно

Сахалинские депутаты поддержали дополнительные социальные меры в части компенсации проезда педагогам, проживающим в городе, но работающим в сельской школе. Об этом сообщает пресс-служба Сахалинской областной Думы.

Депутаты регионального парламента рассмотрели документ на заседании комитета по социальной политике. Сам проект закона разработан и внесен в областную думу субъектом права собранием муниципального образования «Охинский городской округ».

По словам председателя собрания Андрея Силенгинского, работники общеобразовательных учреждений вынуждены тратить на проезд до места работы и обратно значительные денежные средства. Между тем, во многих регионах Российской Федерации этот вопрос решен положительно, и педагогам компенсируют стоимость проездных билетов.

В Сахалинской области 37 школ расположены с сельской местности. В настоящее время 141 учитель этих образовательных учреждений проживают в городе, а работают в сельских школах. Преподаватели из личных средств оплачивают проезд на общественном транспорте до работы и обратно.

В связи с этим, депутаты собрания Охинского района предложили законодательно закрепить дополнительные меры поддержки для таких преподавателей и компенсировать им проезд на общественном транспорте до места работы и обратно.

Парламентарии поддержали своих коллег и рекомендовали областной думе принять проект закона "О внесении изменений в Закон Сахалинской области "О дополнительных мерах поддержки отдельной категории педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" на ближайшем заседании в первом чтении.