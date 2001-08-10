КМНС Поронайского района начнут промысел наваги с 1 января

Общий сход представителей коренных малочисленных народов Севера состоялся в минувший вторник в Поронайске. Как рассказали в местной мэрии, одной из ключевых тем традиционного предновогоднего собрания стала организация предстоящего наважьего промысла. Встреча прошла при участии заместителя руководителя, начальника отдела ВБР и флота агентства по рыболовству Сахалинской области Сергея Ома, начальника отдела рыбоохраны организации государственного контроля СКТУ ФАР Руслана Непомнящего, представителей районной администрации, пограничного управления, полиции.

Основные моменты проведения наважьей путины обозначил Сергей Ом. Он сообщил, что приступить к промыслу наваги для личного потребления и хозяйственных нужд родовые хозяйства и национальные общины смогут с 1 января. Как и обычно, вылов наваги представители КМНС будут осуществлять при наличии индивидуальной заявки разрешенными орудиями лова (вентерями) на трех реках – Поронай, Кенга и Промысловая. Норма вылова на одного человека составляет 70 кг. Под установку вентерей запрещается использовать акваторию судоходного фарватера, входящего в состав речного порта Поронайск. Из года в год промышленные орудия лова расставляются согласно схеме, которую утверждают сами участники промысла, и правил рыболовства - на расстоянии не менее 100 метров друг от друга. Места установки необходимо промаркировать, указав фамилию пользователя.

Представители контролирующих органов отметили, что все желающие реализовать свое право на добычу наваги должны вести лист учета с целью упорядочения объема выловленной рыбы для личного потребления. Отчитаться за прошлый год и получить новые учетные листы участники промысла могут в Поронайском отделе СКТУ до 20 января. Инспектора пограничного Управления напомнили, что, выходя на лед, рыбаки должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, лист учета, список членов общины или хозяйства.

Обращаясь к участникам собрания, Руслан Непомнящий предложил рыбакам из числа КМНС вступить в ряды внештатных инспекторов. Совместная работа позволит усилить контроль за промыслом, эффективнее выявлять нарушения, которые фиксируются из года в год. Среди них такие факты, как передача права добычи лицам, не являющимися представителями КМНС, вылавливание больше положенного объема, использование более одного орудия лова и другие.

Вторая половина собрания была посвящена отчету председателя местной организации КМНС района Оксаны Орловой о деятельности общественников. В числе значимых событий прошлого года, которые организовали члены организации, она назвала этнографический диктант, муниципальная спартакиада детей КМНС, праздник-обряд "Кормление духа - хозяина моря", благоустройство памятника на острове Южный, акция «Чистый берег». Члены организации приняли участие в выставке «Сокровища Севера», артисты ансамбля «Мэнгумэ Илга» - в кочующем фестивале «Манящие миры. Этническая Россия» и других. Реализовать свои инициативы общественникам удалось благодаря различным грантам, финансовой поддержке правительства Сахалинской области, администрации округа, компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», помощи родовых общин и национальных хозяйств.