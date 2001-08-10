Победителей конкурса "Умник" выбрали на Сахалине
Региональный этап конкурса «Умник» завершился на Сахалине. Его победителями стали трое жителей, которые представили проекты, направленные на решение проблем экономики Сахалинской области. Теперь работы конкурсантов оценят эксперты федерального этапа, который завершится 20 декабря. Автор лучшей инновационной идеи получит грантовую поддержку в размере 500 тысяч рублей, передает правительство островного региона.
– Инновационные технологии являются драйвером экономики. Их необходимо развивать, а авторов прорывных проектов – поддерживать. Конкурс «Умник» отлично справляется с этими задачами, – отметил зампред регионального правительства Вячеслав Аленьков. – Руководству области интересен свежий взгляд на решение проблем из самых разных сфер жизни. Ряд проектов в будущем мог бы принести практическую пользу для жителей островов.
Так, одним из победителей регионального этапа конкурса стал предприниматель из Южно-Сахалинска Роберт Свиридов. Он представил разработку, которая существенно удешевляет процесс диагностики автомобилей. На своем предприятии бизнесмен пользуется ей уже год.
– В основе моего проекта – недорогой прибор для диагностики машин. Изначально аппарат обладал довольно скромной функциональностью. Однако я смог значительно усовершенствовать электронную начинку прибора, довел до ума его программное обеспечение, – подчеркнул предприниматель. – В результате техника, которая изначально стоила 15 тысяч рублей, теперь обладает функциями профессионального оборудования ценой в 100 тысяч рублей.
Еще один сахалинский проект связан с разведением радужной форели в озере Тайное Холмского района.
Отметим, конкурс «Умник» проходил на Сахалине впервые. Он был организован региональным представительством Фонда содействия инновациям при поддержке министерства цифрового развития и связи островного региона и СахГУ. Работы конкурсантов оценивали островные эксперты, представители бизнеса и власти.
Участники инновационного состязания в перспективе смогут присоединиться к проектам более высокого уровня. Речь идет о федеральной программе «Старт» с более крупными суммами поддержки – до 10 миллионов рублей.
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