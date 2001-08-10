В новогодние праздники на Сахалине и Курилах усилят безопасность

В Сахалинской области усилят безопасность в новогодние и рождественские праздники. Общественный порядок в эти дни на островах обеспечат около 1200 сотрудников полиции, национальной гвардии, частных охранных организаций и представителей добровольных народных дружин. Такая информация прозвучала накануне на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщили в региональном правительстве.

– На нас лежит большая ответственность за безопасность людей. Важно, чтобы все особенности проведения праздничных мероприятий были учтены. Пресечение террористических проявлений, недопущение нарушений общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности – всё это необходимо держать на контроле. Мы должны очень строго и внимательно относиться к этой работе, – отметил Валерий Лимаренко.

Праздничные мероприятия в декабре и январе с участием детей состоятся на 462 культурных и образовательных объектах. К сегодняшнему дню надзорные органы проверили каждый из них. Кроме того, на объектах массового пребывания людей провели более двух тысяч профилактических мероприятий: обследования, тренировки по эвакуации людей, инструктажи с персоналом и консультации по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности.

Особое внимание сотрудники МЧС уделяют вопросам хранения, реализации и использования пиротехники. Для безопасного запуска таких изделий во всех муниципалитетах подготовили 50 площадок.

Кроме того, в период новогодних каникул на островах увеличат количество патрульно-постовых нарядов в местах массового пребывания людей.

Также на заседании были обсуждены вопросы безопасности объектов культуры и образования, а также состоянии работы по противодействию идеологии терроризма.