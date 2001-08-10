Островитяне смогут пройти перепись населения через интернет

Сахалинцы впервые смогут пройти перепись населения 2020 года через интернет. Сделать это можно будет с помощь портала «Госуслуги», заполнив специальную форму в электронном виде. Такая информация прозвучала на рабочем совещании профильной комиссии. Всероссийская перепись населения пройдет в октябре следующего года под девизом «Создаем будущее!».

Как рассказали в областном правительстве, в островном регионе уже активно ведется подготовка к мероприятию. Сотрудники Росстата проверили в населенных пунктах соответствие списков адресов домов местам их фактического расположения на картах.

– Все выявленные нарушения, если они есть, теперь должна зафиксировать жилищная инспекция, а муниципальным властям необходимо их оперативно устранить, – отметил зампред регионального правительства Сергей Байдаков. – Также важно широко проинформировать жителей региона об условиях прохождения переписи.

Отметим, всероссийская перепись населения пройдет в октябре следующего года. Первые ее итоги планируется подвести уже в декабре 2020-го, а окончательные – появятся в 2022 году.

Провести перепись помогут более 20 тысяч добровольцев. Это станет самым масштабным волонтерским проектом, соизмеримым только с Олимпийскими играми в Сочи 2014 года.

Принять участие в переписной кампании можно будет тремя способами. С помощью Единого портала государственных услуг сахалинцам предложат заполнить данные на себя и членов семьи. Также данные соберут во время поквартирного и подомового обхода – всего в островном регионе будут работать около 1100 переписчиков. Желающие самостоятельно заполнить анкету могут сделать это на стационарных участках, в том числе – многофункциональных центрах оказания услуг.