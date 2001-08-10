Современный Дом культуры открыли в селе Буюклы
В сахалинском селе Буюклы после капитального ремонта открыли современный Дом культуры. Строители обновили фасад здания и входную группу, заменили крышу, привели в порядок лестничные пролеты, потолки, стены и двери. Также в учреждении заменили систему отопления, а для зрительного зала установили удобные кресла. Проводить досуг в обновленном Доме культуры смогут более 900 жителей села, сообщили в региональном правительстве.
Объект модернизировали в рамках национального проекта «Культура». На выполнение всех работ ушло полгода и более 30 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов.
– От всей души поздравляю жителей села Буюклы с этим замечательным событием. Это очень важный объект и здорово, что его открыли к Новому году. Считаю, что все островитяне должны иметь возможность заниматься творчеством. Работу по созданию условий для развития культуры в сахалинских и курильских селах будем продолжать, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Среди местных жителей Дом культуры имени Игоря Фархутдинова пользуется особой популярностью. В его стенах островитяне занимаются вокалом, танцами и театральным искусством, проводят концерты и фотовыставки. Однако за 27 лет работы в учреждении ни разу не проводили капитальный ремонт.
– Здание постепенно разрушалось. В последнее время было холодно, по стенам ползли трещины, гулял сквозняк. Сотрудники работали в некомфортных условиях. Однако сейчас всё кардинально изменилось. Люди очень довольны, – рассказал и.о. директора «Смирныховской централизованной клубной системы» Вячеслав Ушаков.
Новую жизнь получил зрительный зал на 180 мест. После ремонта здесь разместили современные кресла. Кроме того, в здании создали условия для работы хорового, театрального и хореографического кружков, а также для занятий изобразительным и декоративно-прикладным искусством.
– У нас сейчас работают 9 клубов. Это детские и взрослые театральные кружки. Недавно мы собрали вокальную группу «Островитянки». С обновленным Домом культуры наши возможности, конечно, стали гораздо шире, – подчеркнула заведующая ДК Анжела Пак.
Напомним, по инициативе губернатора Валерия Лимаренко до 2024 года на Сахалине и Курилах построят и капитально отремонтируют более 20 учреждений культуры. Среди них – Дома культуры, в том числе сельские, а также детские школы искусств. Это позволит создать мощную базу для развития театрального, филармонического, выставочного и образовательного направлений в регионе.
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