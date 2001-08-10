Больше 50 волонтёров получили награды областного министерства спорта

Церемония награждения волонтёров благодарственными письмами министерства спорта Сахалинской области прошла в Южно-Сахалинске. Со словами благодарности к волонтёрам обратился глава островного минспорта Сергей Буренков.

- Благодаря вам значимые для нашего региона мероприятия прошли на высоком уровне и были отмечены не только на территории Сахалинской области, но и в Министерстве спорта Российской Федерации, - подчеркнул министр.

Как рассказали в региональном минспорта, грамоты получили волонтёры, оказавшие помощь в организации и проведении Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения в России, XIII спартакиады среди инвалидов Сахалинской области и Всероссийского дня бега «Кросс нации-2019».

- Я начинающий волонтёр. Пока был задействован только при проведении «Кросса нации-2019». Опыт волонтёрства очень полезен. Благодаря ему можно завести новые знакомства, а также получить огромный опыт в организации мероприятий, - рассказал волонтёр Дастан Джунушев.

Напомним, Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения в России прошёл в Южно-Сахалинске с 4 по 7 сентября. В эти дни состоялись физкультурные мероприятия и лекции с паралимпийскими чемпионами, научно-практическая конференция, антидопинговый форум и заседание Исполкома Паралимпийского комитета России.

XIII спартакиада инвалидов Сахалинской области проходила с 11 по 13 сентября на базе УТЦ «Восток». В мероприятии приняли участие 120 спортсменов из 13 районов региона. Всероссийский день бега «Кросс нации-2019» состоялся 21 сентября. В соревнованиях на территории области приняли участие почти 10 тысяч человек.