«ЕР» решает вопросы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В 2019 году жилье получили более 26 тысяч российских детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. В ближайшие годы предстоит решить жилищный вопрос для 280 тысяч детей этой категории. По инициативе «Единой России» предпринимаются дополнительные меры: так, планируется разработка программы, рассчитанной на 6 лет, в результате которой должна быть полностью решена проблема с жильем для детей-сирот. К запланированным на эти цели 7,7 млрд рублей в 2020 году добавятся еще 2,3 млрд рублей из федерального бюджета, сообщили в региональном партийном отделении.
Благодаря внесенным поправкам в законодательство упростится механизм приобретения квартир: с этого года жилье можно купить у физических лиц, в том числе собственников. «Единая Россия» и Правительство РФ рассматривают возможность введения социальной выплаты на покупку жилья. Об этом говорил председатель партии Дмитрий Медведев в ходе проведения приема в общественной приемной «Единой России», затем эта инициатива обсуждалась на совещании правительства 17 декабря. В случае введения соцвыплаты ею смогут воспользоваться дети-сироты, достигшие 23 лет и создавшие свои семьи.
- В Сахалинской области реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей уделяется приоритетное внимание. Наша область один из немногих регионов, где дети-сироты по достижении 18 лет получают жилье в год подачи заявления, в очереди не стоят, - прокомментировала координатор партийного проекта «Крепкая семья», депутат областной Думы Наталья Коршунова. - В этом году жилищный вопрос решится для 172 человек этой категории, причем большую часть расходов берет на себя областной бюджет. Большинство ребят уже справили новоселье. На данный момент для детей-сирот приобретено 148 жилых помещений и до конца 2019 года будут приобретены еще 24.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:30 12 Декабря Сахалинские дошкольники приняли участие в фестивале ГТО
- 14:00 12 Декабря Движение автомобилей ограничат из-за открытия елки в Южно-Сахалинске
14:30 12 Декабря Сахалинец стал победителем этапа Кубка Азии в Китае
- 15:00 12 Декабря "Школой без табачного дыма" стала пушкинская гимназия в Южно-Сахалинске
- 11:30 22 Ноября Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
- 11:50 3 Декабря Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
- 11:00 5 Декабря Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
- 17:30 25 Ноября Жилье и соцобъекты построят на Сахалине на бывших землях Минобороны
Выбор редакции
- 16:30 17 Декабря В Сахалинской области будут выявлять онкологию новыми методами
- 15:40 16 Декабря Островные победители грантов Росмолодежи начали воплощать свои проекты в жизнь
- 11:11 13 Декабря В День Конституции юные граждане России - южнокурильчане получили паспорта
- 17:18 12 Декабря Снежный циклон бушует на территории Поронайского района
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?