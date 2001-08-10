«ЕР» решает вопросы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В 2019 году жилье получили более 26 тысяч российских детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. В ближайшие годы предстоит решить жилищный вопрос для 280 тысяч детей этой категории. По инициативе «Единой России» предпринимаются дополнительные меры: так, планируется разработка программы, рассчитанной на 6 лет, в результате которой должна быть полностью решена проблема с жильем для детей-сирот. К запланированным на эти цели 7,7 млрд рублей в 2020 году добавятся еще 2,3 млрд рублей из федерального бюджета, сообщили в региональном партийном отделении.

Благодаря внесенным поправкам в законодательство упростится механизм приобретения квартир: с этого года жилье можно купить у физических лиц, в том числе собственников. «Единая Россия» и Правительство РФ рассматривают возможность введения социальной выплаты на покупку жилья. Об этом говорил председатель партии Дмитрий Медведев в ходе проведения приема в общественной приемной «Единой России», затем эта инициатива обсуждалась на совещании правительства 17 декабря. В случае введения соцвыплаты ею смогут воспользоваться дети-сироты, достигшие 23 лет и создавшие свои семьи.

- В Сахалинской области реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей уделяется приоритетное внимание. Наша область один из немногих регионов, где дети-сироты по достижении 18 лет получают жилье в год подачи заявления, в очереди не стоят, - прокомментировала координатор партийного проекта «Крепкая семья», депутат областной Думы Наталья Коршунова. - В этом году жилищный вопрос решится для 172 человек этой категории, причем большую часть расходов берет на себя областной бюджет. Большинство ребят уже справили новоселье. На данный момент для детей-сирот приобретено 148 жилых помещений и до конца 2019 года будут приобретены еще 24.