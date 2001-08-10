Незаконные гаражи сносят в Корсакове

Несколько незаконных гаражей демонтировали в Корсакове. Сразу одиннадцать таких объектов комиссия по выявлению самовольно занятых земель и земельных участков нашла в районе дома №3 по улице Лермонтова. Большинство из них после напоминания убрали сами хозяева, но четыре пришлось снести, сообщили в районной администрации.

Уже в ходе демонтажа на месте его проведения объявился хозяин одного из гаражей, который готовили для перевозки. Мужчина согласился с необходимостью убрать строение. По завершении всех работ территория, где стояли гаражи, была приведена в порядок – убрана от мусора и выравнена для ее дальнейшего благоустройства.

Во вторник, 17 декабря, демонтаж самовольно установленных построек продолжился на улице Советской. Здесь возле дома № 53, где в этом году был проведен капитальный ремонт дворовой территории, убрали ветхий гараж и небольшой сарай. Житель дома, назвавшийся пользователем гаража и хозяйственной постройки, сначала противился, но впоследствии согласился.

Сейчас идет работа по установлению владельцев ряда таких построек во втором микрорайоне портового города, а также в Озерском.