Мэр Южно-Сахалинска недоволен качеством расчистки дворов от льда и снега

В Южно-Сахалинске продолжаются работы по очистке дворов от снега и льда. Организован ежедневный мониторинг за управляющими компаниями, пока они не приведут дворы в порядок. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации областного центра.

Сегодня, 19 декабря, в адрес множества коммунальных организаций направлены заявки на устранение нарушений. Эта работа ведется адресно, как по результатам мониторинга, так и поступающих сообщений от жителей. Например, предписания немедленно убрать наледь, посыпать территорию противогололедными материалами и расчистить снег выданы ООО «Микрорайон10», ООО «ЖЭУ-3», ООО «Мастер и Компания», ООО «Жилищно-Сервисная компания, ООО «Сахжилсервис», ООО УК ПМК ЖилСервис, ООО «УК ЖЭУ-10», ООО «АВРОРА», ООО «УК ЖЭУ-9», ООО «СНВ», ООО «ЖЭУ-6, ООО «Искра», ООО «УК Аралия», ООО УК «ЖЭУ-8», ООО «УК ЖЭУ-13», ООО «Кипарис-2012» и другим управляющим организациям. В случае неисполнения обязанностей, нарушители могут быть привлечены к административной ответственности.

Как рассказал мастер по благоустройству ООО «ЖЭУ-3» Анатолий Кан, сегодня работа ведется на территориях дворов, расположенных на улице Сахалинской, Дзержинского. Привлечена спецтехника, дворники. Но зачастую мешают припаркованные автомобили, которые блокируют проезд погрузчику, кроме того нерасчищенным остается пространство под автомобилем. Жителей Южно-Сахалинска просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и убирать машины на время проведения работ. Информацию о предстоящей расчистке УК вывешивают на досках объявлений, а также распространяют в общедомовых группах в соцсетях.

Также в администрацию города поступают сообщения о нерасчищенных скверах. Сейчас МБУ «Зеленый город» организована обработка территории технической солью (галитом) всех 25-ти скверов города, после чего снег и наледь будут убраны. На эту работу направлены 40 человек.

Продолжается и обработка тротуаров песко-соляной смесью. На данный момент все основные городские улицы обработаны — это Ленина, Горького, Комсомольская, Компроспект и проспекты Мира и Победы. Сейчас подрядные организации работают на второстепенных улицах и в планировочных районах.

Напомним, что по поручению мэра Сергея Надсадина организован мониторинг состояния дворов. Вчера и сегодня осмотрены территории, прилегающие к 1200 домам. И практически на всех из них выявлено наличие гололеда. Глава города также лично проинспектировал ряд районов и придомовых территорий областного центра и остался крайне недоволен их состоянием. В управляющие компании будут направлены предписания на устранение, а особо злостных нарушителей вызовут на заседание административной комиссии.

Муниципалитет работает в режиме обратной связи с населением. В Южно-Сахалинске запущены «горячие» телефонные линии, по которым горожане смогут оставить свои обращения, касающиеся некачественной расчистки и уборки снега и льда с городских улиц, тротуаров, а также подъездов к социальным объектам. Их номера: 72-30-20, 30-04-75 и 112. Кроме этого, обращения от жителей принимаются в аккаунтах мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина и администрации города в социальных сетях.