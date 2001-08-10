Тихоокеанское
информационное агентство
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09:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Главную ёлку Холмского района откроют 22 декабря

В воскресенье, 22 декабря, на площади Ленина в Холмске состоится торжественное открытие городской ёлки, а также будет дан официальный старт и другим праздничным мероприятиям. Об этом сообщает районная администрация.

Сейчас на площади ведутся последние подготовительные работы. Управление культуры и архивного дела администрации муниципального образования приготовило холмчанам приятный сюрприз: новогоднее дерево украшено новыми яркими игрушками, а на прилегающей к нему территории появились вдобавок к уже имеющимся новые праздничные инсталляции – композиции из сказочных животных и птиц, которые наверняка порадуют взрослых и маленьких жителей округа.

 

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