Главную ёлку Холмского района откроют 22 декабря

В воскресенье, 22 декабря, на площади Ленина в Холмске состоится торжественное открытие городской ёлки, а также будет дан официальный старт и другим праздничным мероприятиям. Об этом сообщает районная администрация.

Сейчас на площади ведутся последние подготовительные работы. Управление культуры и архивного дела администрации муниципального образования приготовило холмчанам приятный сюрприз: новогоднее дерево украшено новыми яркими игрушками, а на прилегающей к нему территории появились вдобавок к уже имеющимся новые праздничные инсталляции – композиции из сказочных животных и птиц, которые наверняка порадуют взрослых и маленьких жителей округа.