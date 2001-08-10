Ещё один «Кванториум» открыли в Южно-Сахалинске

На Сахалине торжественно открыли детский технопарк «Кванториум». Церемония прошла сегодня в учебном корпусе гимназии №3 Южно-Сахалинска. Это уже вторая площадка для детского технопарка в островном регионе, созданная в рамках национального проекта «Образование». Ее открытие прошло нестандартно – традиционную красную ленту охладили жидким азотом и вместо разрезания разбили, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Новый «Кванториум» оснащен самой современной обучающей техникой и оборудованием. В распоряжении у юных островитян – мультимедийное и техническое оборудование, 3D-принтеры, приборы для биологических исследований и наборы для робототехники. Для ребят создан полноценный центр технического творчества, в котором они смогут заниматься по 6 направлениям: VR/AR-квантум, IT-квантум, биоквантум, промышленный дизайн, промышленная робототехника, хайтек-цех.

– Технологии стремительно развиваются, и мы стараемся шагать в ногу со временем, формировать в Южно-Сахалинске современные условия для образования. Кто знает, может именно в этих стенах мы воспитаем будущих известных ученых и исследователей, чьи имена узнает весь мир, – сказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Кроме того, в «Кванториуме» открыта шахматная гостиная. Ребята собираются здесь для знакомства с правилами игры, разбирают интересные партии, решают шахматные задачи и участвуют в дружеских турнирах. С нового года стартуют спецкурсы по математике и техническому английскому.

– Здесь созданы все условия для того, чтобы дети смогли реализовать свои мечты, познакомиться с новыми высокотехнологичными профессиями и промышленными направлениями, – рассказала министр образования Наталья Мурашова. – У нас много умных и талантливых ребят. Уверена, в «Кванториуме» они получат необходимую подготовку и практический опыт. Новые знания помогут им в дальнейшем выбрать будущую специальность и определить правильную жизненную траекторию.

Первые занятия в детском технопарке начались в октябре. Сейчас новый «Кванториум» посещают 130 детей от 10 до 17 лет. Планируется, что ежегодно в нем будут бесплатно обучаться более 800 школьников. В массовых мероприятиях детского технопарка смогут принимать участие свыше 3 тысяч человек.

Одиннадцатилетняя Дарина Бандура начала заниматься в «Кванториуме» недавно. Девочка заинтересовалась 3D-моделированием и уже успешно создает различные фигуры в компьютерной программе, чтобы потом распечатать на 3D-принтере.

– Занятия проходят очень увлекательно, здесь царит по-настоящему творческая атмосфера. Мы можем создавать то, что нам интересно. В будущем мечтаю создавать программы по управлению дополненной реальностью. Уверена, что получить профессию помогут навыки, полученные в «Кванториуме», – рассказала девочка.

Для записи в учреждение ребенок должен прийти в технопарк вместе с родителем и выбрать интересующее направление. Сделать это можно 21 декабря на дне открытых дверей. Подробности можно узнать по телефону: 8 (4242) 24-02-03.

Отметим, технопарки «Кванториум» – это площадки, где дети в проектном формате решают реальные задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Первое такое учреждение на Сахалине было открыто в 2018 году на базе Института развития образования. До конца года планируется открытие третьего технопарка на базе Дальневосточной детской железной дороги в Южно-Сахалинске. Учреждения возводят в рамках национального проекта «Образование», инициированного майским указом президента России Владимира Путина.