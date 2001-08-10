Хроматограф за 14 млн рублей появился в областном наркодиспансере

Трехквадропульный газовый хроматограф «Agilent» поступил в областной наркологический диспансер. Он со 100-процентной точностью определяет наличие запрещенных веществ в организме пациентов. Новое оборудование позволит значительно повысить эффективность работы наркологической службы в островном регионе, передает министерство здравоохранения Сахалинской области.

– В последние годы наша лаборатория оснащается самыми современными аппаратами, которые позволяют быстро и качественно проводить клинико-диагностические и химико-токсикологические исследования, – отметил заместитель главного врача по медицинской работе наркодиспансера Евгений Сухоцкий. – Но каждый день появляются новые виды синтетических наркотиков, которые старое оборудование определить уже не в силах. Поэтому приобретение более современного оборудования очень своевременно и важно.

Хроматограф «Agilent» выявляет все виды наркотических, психотропных веществ, и их метаболитов. Это позволяет решить есть наркотическое вещество в организме человека или нет. За счет высокой чувствительности хроматограф показывает факт приема психоактивных веществ, даже если в организме сохраняются лишь их остаточные количества. Кроме того, аппарат определяет и распространенные сейчас синтетические наркотики. Новые диагностические возможности помогают выявить зависимость на самой ранней стадии.

– Процесс полностью автоматизирован, – пояснил и.о. заведующего лабораторией областного наркологического диспансера Александр Мокроусов. – От лаборанта требуется лишь загрузить пробы. И прочитать результат. Анализ биологического материала производится очень быстро – на одну пробу уходит всего 23 минуты.

Аппарат приобрели в рамках реализации программы модернизации наркологической службы за счет областного бюджета. Его стоимость – более 14 миллионов рублей.