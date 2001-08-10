Сто участников соберет форум «ОстроVа-2019»

Молодежный образовательный форум «ОстроVа-2019» состоится в областном центре. Он соберет 100 участников, сообщает региональное агентство по делам молодежи.

Форум стартует 23 декабря. Он объединит представителей всех районов области, которые на протяжении трех дней будут проходить насыщенную образовательную программу. Специально для обучения островной молодежи прибудут эксперты из Санкт-Петербурга, Москвы, Чебоксар и Архангельска.

Одна из важнейших частей программы – рабочие сессии, на которых участники разработают план развития социальных инициатив, посвящённых празднованию 75-летия Победы

Форум также станет стартовой площадкой для разработки концепции Всероссийского молодежного образовательного патриотического слета, который пройдёт на Сахалине в сентябре 2020 года.

- 2020 год в России объявлен годом Памяти и Славы и для нас важно, чтобы ребята были вовлечены в работу над проектами, которые буду посвящены этому. Они будут разрабатывать новые идеи для работы на местах. На подобных образовательных площадках часто рождаются действительно важные проекты, которые потом получают реализацию в жизни, - отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Егор Умнов.

На форуме также презентуют волонтёрскую программу мирового чемпионата ЕВРО-2020, где островная молодёжь сможет подать заявку, пройти этапы отбора, обучение и уже в июне 2020 года стать соорганизаторами ЕВРО-2020.

- Это своеобразное подведение итогов года, в течении которого мы проводили подобные образовательные площадки в разных районах области. Форумы прошли в Курильске, Охе, Углегорске, Южно-Сахалинске, Поронайске, Холмске, Корсакове и Тымовском. Это большая работа проводится для того, чтобы наладить диалог с молодежью. Узнать их идеи, а также рассказать о возможностях, которые есть перед ними, - рассказал куратор федеральной и региональной форумной кампании Алексей Ченских.

Участники форума также встретятся с блогером Анной Бонецкой, которая расскажет о трендах интернета. Кроме этого, подготовлено несколько мастер-классов, где сахалинцы узнают, как раскрыть собственный потенциал и развить самоосознанность. Завершится форум – добровольческой акцией в приюте «Пёс и Кот».