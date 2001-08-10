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16:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Часть улицы Колодезной закроют для проезда на 20 дней
Участок улицы Колодезной от Томской до Деповской в Южно-Сахалинске будет перекрыт для движения автотранспорта. С 21 декабря по 10 января здесь будут проводить работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения. Объезд будет осуществляться через улицу Кирпичную, сообщили в городской мэрии.
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Новости общества Сахалина и Курил
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