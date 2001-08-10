Новую набережную подарили Невельску

Невельску к Новому году подарили набережную. В портовом городе появилась современная зона отдыха с площадкой для наблюдения за сивучами. Её главным украшением стала скульптурная композиция с фигурами ластоногих. По соседству разместили спортивную и игровую площадки, скамейки и современную систему освещения, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

С предложением построить новую набережную выступили сами невельчане. Идею поддержали власти – реализовать ее удалось благодаря проекту инициативного бюджетирования «Развитие территорий» и «Молодежный бюджет». Всего за обустройство объекта на улице Береговой проголосовали более полутора тысяч человек.

– Это первая из 22 инициатив, которые выбрали жители наших островов в рамках проекта «Развитие территорий». Сегодня в Невельске появилось комфортное место отдыха и площадка для наблюдения за сивучами. Заинтересованность жителей позволила сделать город лучше, – отметила Анна Харченко, министр финансов Сахалинской области.

С появлением нового пространства для отдыха жителей поздравил глава Невельского городского округа Алексей Шабельник. Он отметил, что набережная станет точкой притяжения не только для невельчан, но и гостей района.

Местная жительница Татьяна Поликарпова пришла на открытие парка с внучкой. Женщина отметила, что новая зона отдыха стала для нее приятным подарком.

– В городе, несмотря на близкое расположение к морю, не хватало хорошей набережной. Новая площадка ­– очень красивая, по ней приятно ходить вдоль берега моря. Особая изюминка – это возможность наблюдать за сивучами, –поделилась Татьяна Поликарпова.

Островитяне, которые принимали активное участие в реализации проекта, получили благодарственные письма от администрации городского округа. Торжество продолжилось спортивными состязаниями, играми, конкурсами и викториной для детей.

Напомним, программа «Инициативное бюджетирование» позволяет получить средства от государства на проекты, которые жители считают наиболее значимыми. Деньги выделяют по трем направлениям – «Поддержка местных инициатив», «Молодежный бюджет» и «Развитие территорий».

В рамках программы в этом году в селах Елочки и Ключи были построены новые спортивно-игровые площадки, в Малокурильском приобретены декорации для театральных постановок, а в селе Онор Смирныховского района обустроена аллея памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Всего с начала запуска «Инициативного бюджетирования» на островах реализовано более 170 проектов.