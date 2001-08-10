Голосование за название для рельсобусов продлили на Сахалине

На Сахалине продлили голосование за название для рельсовых автобусов. Опрос жителей области завершится 30 декабря. С предложением продлить процедуру выбора к губернатору Валерию Лимаренко обратились пользователи социальных сетей. Глава региона инициативу поддержал, сообщают в правительстве островного региона.

В народном голосовании уже приняли участие более шести тысяч сахалинцев и курильчан.

– Интерес людей не угасает. Каждый день к голосованию присоединяются сотни человек. Считаю очень важным, чтобы свою позицию выразили как можно больше сахалинцев и курильчан. Мы даем им такую возможность, – отметил Валерий Лимаренко.

Ранее островитяне предложили более 100 вариантов названия для рельсовых автобусов. Для финального голосования были выбраны наиболее популярные: «Орлан», «Снегирь», «Сивуч», «Косатка», «Чайка», «Дельфин», «Медуза», «Восход», «Три брата» и «Мотриса». Название, ставшее победителем, получат поезда РА-3 не только на Сахалине, но и по всей стране.

Идею дать название рельсобусам озвучили во время прямого эфира специального выпуска телепрограммы «Острова. Главное». ОАО «РЖД» её поддержало. Окончательное решение о присвоении названия будет принято комитетом по управлению портфелем брендов холдинга.

Напомним, в этом году Сахалин получил три рельсовых автобуса самой современной модификации – РА-3. Островной регион стал первым в России, где начали использовать эту модель скоростных поездов. Еще три рельсовых автобуса приобретут для острова в следующем году.

Проголосовать за понравившееся название можно здесь:

https://vk.com/sakhalingovernment?w=wall-160357121_2153

https://ok.ru/sakhalingoverment/topic/150787868951546

https://www.instagram.com/p/B6Hzr5_nUE6/

https://t.me/limarenko_official/1974