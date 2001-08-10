Тихоокеанское
информационное агентство
23 Декабря 2019
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11:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

«Единая Россия» не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога

«Единая Россия» не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч. Об сообщает ТИА "Острова" со ссылой на пресс-службу областного партийного отделения.

«Во время приема граждан в начале декабря Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев четко выразил свою позицию по этой проблеме – снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч будет просто поводом для того, чтобы штрафовать большое количество людей в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения. Необходимо спрашивать и учитывать мнение людей. «Единая Россия» провела широкую общественную дискуссию по этой теме. Большинство людей считают эту меру избыточной и не поддерживают ее. Поэтому «Единая Россия» не поддержит эту инициативу», - подчеркнул секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

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