Сахалинэнерго взыскало с должников больше 25 млн рублей

С начала года Сахалинэнергосбыт в отношении должников из числа частных клиентов компании подал в суд 8 647 заявлений о взыскании задолженности на общую сумму 53,4 млн рублей. Из них удовлетворено 8 208 - на сумму 48,2 млн рублей. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинэнерго.

Судебные решения исполняются должниками добровольно либо обращаются к принудительному исполнению путем списания с банковских счетов или вычета из заработной платы при направлении по месту работы должника. Остальные решения направляются для принудительного исполнения в службу судебных приставов. С начала года ей передано 6 461 судебных решений о взыскании с должников 36,5 млн рублей. Всего же с начала года в ходе совместной работы энергетиков и судебных приставов с неплательщиков было взыскано 25,3 млн рублей.

- В арсенале мер воздействия судебных приставов на должников - наложение ареста на имущество, его изъятие и продажа, на расчетные счета, запрет на действия по передаче автотранспорта и недвижимости, а также на выезд за границу. В отношении злостных неплательщиков документы направляются в муниципальные органы для решения вопроса о выселении из занимаемого помещения. Ресурсоснабжающая организация за просрочку платежей вправе начислить пени, а в случае неоплаты энергоресурса более чем за два периода платежа - частично или полностью ограничить подачу электроэнергии, - отмечают в Сахалинэнерго.

Оплату электроэнергии необходимо производить до 25-го числа любым удобным способом.