Тихоокеанское
информационное агентство
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16:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Школьники из Южно-Сахалинска отправились на Кремлевскую елку

Сегодня утром, 23 декабря, делегация школьников Сахалинской области отправилась в Москву на главную новогоднюю ёлку страны. В состав группы из 26 детей вошли четыре учащихся из трех образовательных учреждений областного центра: школы №3, № 21 и гимназии №1.

Как отмечают в мэрии Южно-Сахалинска, ежегодно Кремлевскую елку посещают более шести тысяч школьников со всей страны. Из островной столицы на мероприятие отправились отличники учебы, активисты и победители различных конкурсов. В состав делегации включены учащиеся в возрасте от 10 до 13 лет. Помимо участия в новогоднем празднике юных островитян также ожидает насыщенная культурная программа. Расходы на перелет и проживание на себя полностью взяло министерство образования Сахалинской области. Домой островные школьники вернутся 27 декабря.

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